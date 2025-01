Kroatien und Frankreich im Halbfinale der Handball-WM

Zagreb (dpa) - Kroatiens Handballer haben erstmals seit acht Jahren und zum insgesamt sechsten Mal das WM-Halbfinale erreicht. Der Co-Gastgeber setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale in Zagreb gegen Ungarn mit 31:30 (16:16) durch und darf weiter auf eine Medaille hoffen. In der Vorschlussrunde treffen die Ungarn auf Rekord-Champion Frankreich. Der sechsmalige Weltmeister machte es gegen Ägypten ebenfalls spannend und siegte am Ende knapp mit 34:33 (18:14).

Nach einer ausgeglichenen Startphase zog Ungarn Mitte der ersten Halbzeit beim 8:5 erstmals auf drei Tore davon. Doch bis zur Pause war das kleine Polster aufgebraucht. Nach dem Wechsel bot sich das gleiche Bild. Erneut konnte sich Ungarn zunächst auf drei Tore absetzen, doch wieder konterten die Gastgeber und schafften zehn Minuten vor Ultimo den Ausgleich zum 24:24.

Trotz der Unterstützung der frenetischen Fans konnten die von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten die Kroaten das Momentum zunächst aber nicht nutzen. Vielmehr zog Ungarn mit einem 4:0-Lauf davon. In einer verrückten Schlussphase drehten die Hausherren jedoch die Partie bejubelten ausgelassen den kaum noch für möglich gehaltenen Sieg.