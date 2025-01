Hauptrundengegner der deutschen Handballer stehen fest

Das Mindestziel der deutschen Handballer bei der WM heißt Viertelfinale. Die Ausgangsposition ist gut - obwohl es in der Hauptrunde zur Neuauflage des Olympia-Finals kommt.

Herning (dpa) – Die Hauptrundengegner der deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft stehen fest. In einer Sechser-Gruppe trifft die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason im dänischen Herning auf Olympiasieger Dänemark sowie die Außenseiter Italien und Tunesien.

Italiens Handball-Männer sind erstmals seit 1997 wieder bei einer WM dabei. Die Tunesier, die sich durch ein 26:25 gegen Algerien ihr Hauptrunden-Ticket sicherten, verpassten seit 2005 eine WM-Platzierung unter den besten Zehn. Die Partien finden am Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Die besten zwei Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale in Oslo.

Mit dem Sieg über die Schweiz hatte sich die DHB-Auswahl vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Tschechien an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ARD und Sportdeutschland.TV) ist die Riege um Julian Köster Tabellenführer. Verteidigt Deutschland Platz eins, dürfte es schon am Dienstag zu einer Neuauflage des Olympia-Endspiels kommen. Im Sommer unterlag das DHB-Team in Paris den Dänen mit 26:39.