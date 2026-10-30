Bundestrainer Markus Gaugisch nominiert 16 Spielerinnen für die Europameisterschaft, von denen fast alle schon im Vorjahr beim silbernen WM-Coup dabei waren.

Dortmund (dpa) – Bundestrainer Markus Gaugisch setzt bei der Handball-EM der Frauen auf bewährte Kräfte. Im 16-köpfigen Kader für die Endrunde vom 3. bis 20. Dezember befinden sich gleich 14 Spielerinnen, die im Vorjahr bei der Weltmeisterschaft die Silbermedaille gewonnen hatten. Turnier-Neulinge sind Rechtsaußen Farrelle Njinkeu und Kreisläuferin Ida Petzold.

«Kontinuität tut uns gut», sagte Gaugisch bei der Präsentation des Aufgebots in Dortmund. «Es hat Spaß gemacht, den Kader zusammenzustellen, zu überlegen, wer kann welche Stärken einbringen, die wir brauchen.» Vorerst nur in Reserve steht Xenia Smits, die im Sommer Mutter geworden ist. «Das ist eine tolle Sache für sie und ihre Familie, braucht aber Zeit. Die Tür für sie ist aber offen», sagte Gaugisch.

Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde in Bratislava auf Schweden, Serbien und Gastgeber Slowakei. Bei einem Weiterkommen geht es für das deutsche Team in der Hauptrunde im polnischen Kattowitz weiter. Ziel sei es, «zu den Top-6-Nationen zu gehören», sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.