Handball-Vorstand vor Dänemark-Spiel: Steilvorlage geholt

Die deutschen Handballer starten mit einer optimalen Ausgangslage in die WM-Hauptrunde. Sie haben das Viertelfinale im Visier.

Silkeborg (dpa) – DHB-Sportvorstand Ingo Meckes hat nach dem verlustpunktfreien Einzug der deutschen Handballer in die WM-Vorrunde ein positives Zwischenfazit gezogen. «Wir haben vor der WM gesagt, wir wollen mit einer optimalen Punkteausbeute in die Hauptrunde gehen. Jetzt können wir einen Haken dahinter machen. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und gehen mit Rückenwind in die zweite Phase des Turniers», sagte Meckes.

Die DHB-Auswahl startet mit 4:0 Punkten in die Hauptrunde, wo es gleich zum Auftakt am Dienstag zur Neuauflage des Olympia-Endspiels gegen Gold-Favorit Dänemark kommt. Weitere Rivalen sind Italien und Tunesien. Die zwei besten Teams der Gruppe erreichen die K.-o.-Phase.

«Wir haben uns die Steilvorlage geholt, um ins Viertelfinale zu kommen. Gegen Dänemark können wir ohne Druck alles versuchen. Danach kommen zwei Spiele, wo wir unsere Hausaufgaben erledigen müssen, damit der Flieger nach Oslo geht», sagte Meckes.

Linksaußen Rune Dahmke ist zuversichtlich, dass dies gelingt. «Wir haben gemerkt, dass uns nichts zufliegt und wir uns die Sachen hart erarbeiten müssen. Jetzt sind wir gut drin im Turnier und guter Dinge», sagte der 31 Jahre alte Routinier vom deutschen Rekordmeister THW Kiel.