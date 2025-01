Gold-Favoriten Dänemark und Frankreich siegen zum WM-Auftakt

Die heißen Titelanwärter Dänemark und Frankreich starten mit ungefährdeten Erfolgen in die Handball-Weltmeisterschaft. Auch Neuling Italien siegt überraschend.

Porec/Herning (dpa) - Die großen Gold-Favoriten Dänemark und Frankreich haben gleich zum Auftakt der Handball-WM sportliche Ausrufezeichen gesetzt und mit Kantersiegen ihre Medaillenambitionen untermauert. Superstar Mathias Gidsel führte Titelverteidiger Dänemark zu einem klaren 47:22 (20:11) gegen Algerien. Zuvor feierte der siebenmalige Weltmeister aus Frankreich gegen Katar einen 37:19 (18:10)-Erfolg.

Welthandballer Gidsel vom deutschen Vizemeister Füchse Berlin war mit zehn Toren bester Werfer für die Dänen, die bei der Endrunde ihren vierten Titelgewinn in Serie nach 2019, 2021 und 2023 anstreben. Mit dem deutlichen Sieg übernahm der Olympiasieger in der Gruppe B die Tabellenführung vor Italien. Der WM-Neuling setzte sich im ersten Spiel des Turniers gegen Tunesien überraschend mit 32:25 (17:11) durch und hat damit gute Chancen auf das Weiterkommen.

Auch Europameister Frankreich souverän

Das dürfte für Frankreich in der Gruppe C nur Formsache sein. Der Europameister trumpfte im kroatischen Porec auch ohne seinen verletzten Rückraumstar Dika Mem souverän auf und kann den nächsten Aufgaben gegen Österreich und Kuwait gelassen entgegensehen.

Die deutsche Mannschaft greift am Mittwoch erstmals ins Turniergeschehen ein. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in Herning auf Polen. Weitere Vorrundengegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Tschechien.