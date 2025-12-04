Füchse-Rumpfteam verpasst vorzeitigen Viertelfinal-Einzug

Ausgerechnet beim Schlusslicht Kolstad kassieren die Berliner ihre erste Pleite in der Königsklasse. Allerdings fehlen gleich sieben Akteure. Magdeburg macht es besser.

Berlin (dpa) – Die Bundesliga-Handballer der Füchse Berlin haben in der Champions League im zehnten Spiel ihre erste Niederlage kassiert. Das Rumpfteam des deutschen Meisters verlor beim norwegischen Champion Konstad Handball in Trondheim mit 24:28 (12:15). Die Füchse bleiben dennoch Tabellenführer und haben noch vier Partien, um den benötigten Sieg zur direkten Viertelfinal-Qualifikation zu holen.

Trainer Nicolej Krickau musste neben vier Langzeitverletzten erneut auf Stammkeeper Dejan Milosavljev verzichten. Zudem fehlten der noch nicht spielberechtigte Nejc Cehte sowie Welthandballer Mathias Gidsel nach seiner Schulterverletzung aus dem Bundesliga-Spiel gegen Lemgo.

Titelverteidiger SC Magdeburg ist dagegen in der Champions League weiter ohne Punktverlust. Gegen Ungarns Handball-Vizemeister Szeged siegten die Magdeburger vor 5.886 Zuschauern mit 40:32 (19:13). Nach Winter- und EM-Pause geht es in der Königsklasse am 18. Februar weiter.