Lange Zeit tun sich die Berliner gegen Porto schwer, können sich aber in der zweiten Hälfte entscheidend absetzen. Einmal mehr ist Welthandballer Mathias Gidsel mit 17 Toren der überragende Mann.

Berlin (dpa) – Dank einer Galashow von Welthandballer Mathias Gidsel haben die Füchse Berlin in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde gemacht. Die Berliner gewannen vor 8.017 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den bis dahin punktgleichen FC Porto mit 40:32 (20:17). Damit festigen die Füchse den zweiten Platz der Gruppe A hinter Veszprem. Beste Berliner Werfer waren der überragende Däne Gidsel mit 17 und Aitor Ariño mit fünf Toren.

Die Gastgeber gingen zwar gleich in der Partie in Führung, doch gegen die sehr kompakte und physische Deckung der Portugiesen taten sie sich schwer, Lücken zu finden. Und dann ließen sie auch noch zu viele Chancen liegen. Auf der anderen Seite fanden die Gäste Lösungen über den Kreis oder die Außenpositionen.

Füchse ziehen in der zweiten Halbzeit davon

Nur dank der Paraden von Keeper Lasse Ludwig blieben die Füchse weiter vorn. Allerdings konnten sie sich nie mehr als zwei Tore absetzen und Porto gelang immer wieder der Ausgleich. Erst kurz vor der Pause konnten die Füchse dann einen kleinen 3:0-Lauf starten und sich erstmalig auf vier Tore absetzen (20:16).

Gleich nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber ihren Vorsprung verspielt (21:20). Doch sie antworteten mit mehr Tempo und mehr Zielstrebigkeit. Und nun machte auch Porto Fehler. Die Füchse zogen auf 28:22 davon und siegten am Ende souverän.