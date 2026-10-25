Katharina Filter ist die verlässliche Konstante im DHB-Tor - und eine Schlüsselfigur im Kampf um die nächste Medaille. Ihr starker Auftritt gegen Dänemark macht Mut für die EM.

Odense (dpa) – Der Traum von der nächsten Medaille hängt auch an ihren Reflexen. Katharina Filter hat knapp sechs Wochen vor der Handball-EM gezeigt, warum sie für die DHB-Auswahl unverzichtbar ist. Mit 14 Paraden beim 26:21 gegen Vize-Europameister Dänemark untermauerte die Nationaltorhüterin ihre Rolle als Schlüsselfigur auf der Jagd nach dem nächsten Edelmetall.

Nach dem sensationellen zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft ist der Glaube an den ganz großen Coup gestiegen. «Wir haben einfach Bock auf mehr und Bock, diese Entwicklung, die wir haben, fortzusetzen», sagte Filter und schickte damit eine Kampfansage an die Handball-Elite aus Frankreich und Norwegen.

Die Duelle mit dem EM-Zweiten Dänemark und den Niederlanden im Rahmen der Golden League sind eine knallharte Standortbestimmung. «Da gibt's in dieser Kombi wenig Besseres», sagte Markus Gaugisch über den doppelten Stresstest.

Filter als Rückhalt einer Abwehr im Umbruch

Gerade in der Defensive steht der Bundestrainer vor großen Herausforderungen. Mit Aimée von Pereira hat eine der deutschen WM-Heldinnen im Sommer überraschend ihre Karriere beendet. Zudem ist fraglich, ob Xenia Smits nach ihrer Schwangerschaft rechtzeitig zur EM wieder zur Verfügung steht. Damit fehlen Gaugisch bei der EM möglicherweise zwei Leistungsträgerinnen des WM-Erfolgs.

Umso wichtiger wird Filter. Die 27-Jährige soll mit ihren Paraden auch einer neu formierten Abwehr Sicherheit geben. Gegen Dänemark funktionierte das Zusammenspiel hervorragend. In den ersten 14 Minuten ließ die DHB-Auswahl lediglich vier Gegentore zu. Immer wieder scheiterten die Däninnen an der aggressiven Deckung oder an Filter.

«Das ist die Grundlage für uns, für alles. Eine fantastische Katharina Filter. Das Zusammenspiel mit der Deckung – sehr hart, sehr kompromisslos», lobte Gaugisch und ergänzte: «Wenn du kein Tor kriegst, darfst du vorne auch mal einen wegschmeißen.» Gegen Dänemark leisteten sich die DHB-Spielerinnen um Emily Vogel, Alina Grijseels und Antje Döll phasenweise zu viele Fehler, konnten sich aber auf ihre Defensive verlassen.

Kapitänin Döll: «Gegen jeden Gegner eine realistische Chance»

Genau diese Stabilität dürfte bei der EM entscheidend werden. Denn trotz des Selbstvertrauens nach dem Silber-Coup ist die Konkurrenz gewaltig – und die Vorrundengegner Schweden, Co-Gastgeber Slowakei und Serbien sind knifflig. Eine Torhüterin in Bestform kann da den Unterschied machen.

Kapitänin Antje Döll sieht Deutschland zwar noch nicht in der Rolle des Gejagten, betonte aber das gewachsene Selbstvertrauen: «Dieses Gefühl, dass wir gegen jeden Gegner eine realistische Chance haben, merkt man der Mannschaft absolut an.»

Zwei Härtetests gegen den Olympia-Zweiten

Viel Zeit zum Feinschliff bleibt nicht. Am kommenden Freitag wird Gaugisch seinen erweiterten EM-Kader bekanntgeben. Ende November warten zwei Tests gegen den Olympia-Zweiten Frankreich, ehe der DHB-Tross zur Vorrunde nach Bratislava reist.

Bei erfolgreicher Qualifikation würde die DHB-Auswahl ihre weiteren Spiele im polnischen Kattowitz bestreiten. Für Filter bietet sich bei der EM die nächste Gelegenheit, ihre Klasse auf der großen Bühne zu beweisen.