Ende August ist Xenia Smits erstmals Mutter geworden. Nur drei Monate später kehrt sie in die DHB-Auswahl zurück - muss zunächst aber noch kürzertreten.

Ludwigsburg (dpa) – Jung-Mama Xenia Smits steht nur drei Monate nach der Geburt ihres Kindes vor ihrem Auswahl-Comeback. Die 32-Jährige rückte nachträglich in den Kader der deutschen Handballerinnen für die Vorbereitung auf die Europameisterschaft vom 3. bis 20. Dezember.

Allerdings reiste Smits angeschlagen ins DHB-Quartier in Ludwigsburg an, nachdem sie am vergangenen Freitag das Training bei ihrem Verein Odense HB verletzungsbedingt abbrechen musste und einen Tag später auch nicht im Spieltagskader des dänischen Top-Clubs gestanden hatte. Die Vize-Weltmeisterin wird derzeit von den DHB-Ärzten medizinisch betreut.

Smits absolvierte bisher 156 Länderspiele, in denen sie 362 Tore erzielte. Letztmals hatte sie im WM-Finale 2025 gegen Norwegen (20:23) das DHB-Trikot getragen und sich im Frühjahr dieses Jahres in die Babypause verabschiedet.

Sollte sie rechtzeitig fit werden, könnte sie in den letzten EM-Tests gegen den WM-Dritten Frankreich am Donnerstag in Stuttgart und Samstag in Neu-Ulm zurückkehren.