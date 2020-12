Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 19:10 Uhr

Dublin

PGA-Tour

US-Golf-Star Woods kündigt Teilnahme beim Memorial an

Tiger Woods kehrt auf die PGA-Tour zurück. Fünf Monate nach seinem bis dato letzten Auftritt wird der 44 Jahre alte Amerikaner beim Memorial Tournament in der nächsten Woche vom 16. bis 19 Juli antreten, kündigte Woods unter anderem via Twitter an.