Turnier in Winsen: Jannik de Bruyn vor Finaltag Vierter

Vor dem Abschlusstag der European Open bringen sich die Profigolfer in Stellung. Auch ein junger deutscher Außenseiter spielt vor den Toren Hamburgs noch um den Sieg mit.

Anzeige

Winsen/Luhe (dpa). Golfprofi Jannik de Bruyn darf im niedersächsischen Winsen an der Luhe trotz eines kleines Dämpfers weiter von seinem ersten Sieg auf der DP World Tour träumen.

Der 24 Jahre alte Außenseiter aus Mönchengladbach fiel vor den Toren Hamburgs nach einer soliden 72er-Runde zwar vom zweiten auf den geteilten vierten Rang zurück. Dennoch liegt der 818. der Weltrangliste vor dem Finaltag der European Open mit insgesamt 209 Schlägen nur knapp hinter einem Führungsduo.

Die Spitzenposition vor dem Abschlusstag des mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Turniers teilen sich der Engländer Laurie Canter und Guido Migliozzi aus Italien. Das Duo benötigte für die bisherigen drei Runden auf dem Par-73-Kurs der Green-Eagle-Anlage jeweils 207 Schläge und damit einen Versuch weniger als der drittplatzierte Däne Niklas Norgaard.

Zweitbester Deutscher bei der Veranstaltung der ehemaligen Europa-Tour ist Yannik Paul. Der 30 Jahre alte Mannheimer ging mit einer 71 ins Clubhaus und liegt mit 217 Schlägen auf dem geteilten 26. Rang. Marcel Siem und Maximilian Kieffer, die im vergangenen Jahr in Winsen noch den geteilten zweiten Platz belegt hatten, waren am Cut gescheitert und verpassten die beiden Runden am Wochenende.