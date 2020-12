Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 07:22 Uhr

Fort Worth

Coronavirus-Pandemie

PGA Tour gibt Rückkehr-Konzept für Profi-Golfer bekannt

Profi-Golf hat nun auch ein Rückkehr-Konzept in der Corona-Krise. In einer an Spieler, Mitarbeiter und Journalisten verteilten 37-seitigen Präsentation gab die PGA Tour detaillierte Einblicke in Hygiene-Standards und Maßnahmen, um trotz der Pandemie mit dem Sport weitermachen zu können.