Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 08:01 Uhr

New York

PGA-Tour

Keine weitere Überraschung: Jäger fällt bei US Open zurück

Golfprofi Stephan Jäger hat am dritten Tag der 120. US Open in New York einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der in den USA lebende 31-Jährige spielte nur eine schwache 79er-Runde auf dem schwierigen Par-70-Platz des Winged Foot Golf Clubs.