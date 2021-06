Keine Fans bei Golf-Turnier in München

Die Golfstars um Martin Kaymer müssen bei der BMW International Open in München trotz sinkender Corona-Zahlen fast komplett auf Zuschauer verzichten.

Die Organisatoren des European-Tour-Turniers (24. bis 27. Juni) teilten mit, dass in diesem Jahr keine Tickets in den freien Verkauf gehen. Trotz eines sorgfältig erarbeiteten Hygienekonzepts habe das Landratsamt Erding pro Tag 400 Besucher genehmigt. Das Kontingent sei aber durch vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Partnern und der European Tour bereits ausgeschöpft, so dass ein regulärer Verkauf von Eintrittskarten ausgeschlossen ist.

Das zweite große Golf-Turnier in Deutschland wird vor den Toren Münchens im Golfclub Eichenried ausgespielt und ist mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Neben dem zweimaligen Major-Sieger Kaymer haben auch die Top-Spieler Sergio Garcia aus Spanien, der Österreicher Bernd Wiesberger, der norwegische Shootingstar Viktor Hovland und Europas Ryder-Cup-Kapitän Padraig Harrington zugesagt.

