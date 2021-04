Kaymer bei Austrian Open weiter Zweiter

Der 36-Jährige aus Mettmann verteidigte Diamond Country Club in der Nähe von Wien mit einer 70er-Runde den zweiten Rang, den er sich mit dem US-Amerikaner John Catlin (beide 138 Schläge) teilt.

Das Duo hat einen Schlag Rückstand auf den weiterhin Führenden Alejandro Canizares aus Spanien. Der Düsseldorfer Maximillian Kieffer verbesserte sich dank einer guten 68er-Runde und mit insgesamt 140 Schlägen auf den geteilten fünften Platz.

Begleitet wird Kaymer bei dem Turnier in Österreich von seiner neuen Freundin Irène Scholz. Die Fitnesstrainerin ist die neue Frau an der Seite der ehemaligen Nummer eins der Welt. Das bestätigte Kaymers Management am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Kaymers neue Liebe ist vielen Sportfans bekannt. Derzeit wirbt Irène Scholz im TV für einen Sportgerätehersteller und hält für diesen auch Spinning-Kurse ab.

