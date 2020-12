Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 00:48 Uhr

New York

120. US Open

Guter Start für Kaymer – Golfstar Woods muss zittern

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat bei der 120. US Open einen soliden Start hingelegt. Der 35-Jährige aus Mettmann spielte beim prestigeträchtigen Majorturnier in New York eine 71er-Runde und belegte zum Auftakt den geteilten 35. Rang.