Corona-Krise: Deutscher Golf Verband geht von Ausnahme aus

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 08:54 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten bei einer Videokonferenz am Mittwoch unter anderem vereinbart, dass wegen der Coronavirus-Pandemie im November der Freizeit- und Amateursportbetrieb eingestellt werden soll – jedoch mit Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand.

„Aktuell gehen wir davon aus, dass diese Ausnahme auch für den Freizeit- und Amateursportbetrieb auf Golfanlagen gilt. Wird unsere Auffassung in den kommenden Stunden und Tagen bestätigt, wäre das Golf spielen allein oder in Zweiergruppen, beziehungsweise bei Personen aus einem Hausstand auch bis zu den üblichen Vierergruppen möglich“, hieß es in einem Bulletin des DGV. Der Verband verwies darauf, „dass Infektionsrisiken bei der Ausübung des Golfspiels auf dem Golfplatz nicht über die eines gemeinsamen Spaziergangs hinausgehen.“

