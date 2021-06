Winsen/Luhe

European Tour

Armitage bezwingt das Golf-„Monster“ – Schneider Siebter

Fast 6000 Zuschauer sind bei der Rückkehr der Fans auf der European Tour der Golfer in Winsen an der Luhe dabei. Die Veranstalter sind „megahappy“. Am Ende kullern beim Überraschungssieger die Tränen.