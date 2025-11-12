Trump-Enkelin holt sich Golf-Tipps vom Opa und Tiger Woods

Kai Trump beginnt als Kleinkind mit dem Golfen. Ihr Großvater besitzt weltweit zahlreiche Golfplätze. Vor ihrem ersten größeren Turnier bekommt die 18-Jährige Ratschläge, auch von einem Superstar.

Berlin (dpa) – Donald Trumps Enkelin Kai hat sich vor ihrem Debüt bei der LPGA-Tour Tipps von ihrem Großvater und US-Golfstar Tiger Woods geholt. «Geh raus, hab Spaß und werd nicht nervös», habe der US-Präsident ihr geraten, sagte die 18-Jährige vor dem Start des prestigeträchtigen Frauen-Turniers «The Annika» im Pelican Golf Club in Florida bei einer Pressekonferenz.

Auch der mit 15 Major-Titeln dekorierte US-Superstar Tiger Woods, der neue Partner ihrer Mutter Vanessa, gab ihr Ratschläge. «Er ist der beste Golfer der Welt, würde ich sagen, und ein noch besserer Mensch», sagte Kai Trump, die in ihrem letzten Highschool-Jahr ist. Auch er habe ihr gesagt, dass sie einfach «Spaß haben solle. Was auch immer passiert, passiert».

Bis zur Scheidung 2018 war Vanessa Trump mit Donald Trump Jr. verheiratet. Sie haben fünf Kinder. Im März machte Woods die Beziehung mit der Psychologin auf Instagram öffentlich.

Mit zwei Jahren den Golfschläger in der Hand

Kai Trump hatte für das mit 3,25 Millionen Dollar dotierte Turnier eine der drei Sponsoreneinladungen bekommen, die normalerweise an Spielerinnen vergeben werden, die den Frauengolfsport fördern können. Trump hat mehr als neun Millionen Follower in den sozialen Medien. Auch US-Basketballstar Caitlin Clark spielt mit.

Kai Trump begann schon mit zwei Jahren mit dem Golfspielen. Ihr Großvater (79) besitzt weltweit mehr als ein Dutzend Golfplätze, ist selbst begeisterter Golfer. «Er ist ziemlich gut. Wir spielen oft zusammen. Es macht immer Spaß, und wir sind auch immer im selben Team», sagte Kai Trump. Der US-Präsident werde ihren ersten Auftritt nicht live vor Ort mitverfolgen: «Er regiert gerade die Welt, ist also ein bisschen beschäftigt.»

Kai Trumps bisher bestes Ergebnis war der zweite Platz bei einem Turnier der Hurricane Junior Tour. Beim Junior Invitational at Sage Valley wurde sie Letzte, mit 22 Schlägen Rückstand bei 52 über Par. Derzeit ist Trump auf Platz 461 der American Junior Golf Association gelistet.