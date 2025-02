Mega-Golfrunde in Florida: US-Profi braucht nur 59 Schläge

Palm Beach Gardens (dpa) – Es ist der Traum eines jeden Golfers: Einmal eine 18-Loch-Runde mit weniger als 60 Schlägen beenden. US-Profi Jake Knapp ist dieses seltene Kunststück nun in Florida gelungen. Der 30-jährige Kalifornier spielte am ersten Tag des PGA-Turniers in Palm Beach Gardens eine 59er-Traumrunde. Er ist erst der 15. Profi in der Geschichte der PGA-Tour, der das schaffte. Knapp spielte auf den 18 Bahnen des Par-71-Kurses zwölf Birdies und sechs Pars.

Der einzige Profi, dem das Kunststück gleich zweimal gelang, ist Jim Furyk aus den USA. 2013 spielte er in Lake Forest/US-Bundesstaat Illinois eine 59er-Runde. Drei Jahre später gelang ihm in Cromwell/US-Bundesstaat Connecticut mit 58 Schlägen die bislang niedrigste Runde.