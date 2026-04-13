Augusta (dpa) – Golfstar Rory McIlroy hat als erster Profi seit Tiger Woods den Titel beim Masters in Augusta verteidigt. Der Nordire konnte sich am letzten Loch sogar einen Bogey erlauben und gewann schließlich mit einem Schlag Vorsprung vor Scottie Scheffler aus den USA. Es ist erst die vierte erfolgreiche Titelverteidigung in der Geschichte des prestigeträchtigen Turniers im US-Bundesstaat Georgia.

«Ich bin überglücklich, dass ich es zu Ende gebracht habe», sagte McIlroy. «Es wäre eine äußerst bittere Pille zu schlucken gewesen, wenn ich es nach einer Führung von sechs Schlägen nicht als Erster über die Ziellinie geschafft hätte.»

Schefflers Aufholjagd wird nicht belohnt

McIlroy war nach historischer Führung zur Mitte des Majors und einem deutlichen Einbruch am Samstag gleichauf mit Cameron Young in den Schlusstag gegangen. Dort fiel der 36-Jährige zunächst bis zu drei Schläge hinter seinen US-amerikanischen Kontrahenten zurück. Doch während Young an den letzten zehn Löchern jeweils nur Par spielte, eroberte McIlroy die Führung mit vier Birdies zurück und durfte sich anschließend erneut das berühmte Grüne Jackett umhängen.

Der Weltranglistenerste Scheffler, der erst vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Vater geworden war und daher eine kurze Auszeit von der Profi-Tour genommen hatte, spielte auf der Schlussrunde eine 68 und brachte McIlroy damit noch einmal kräftig ins Schwitzen.

Vor allem am letzten Loch, wo er im vergangenen Jahr mit einem Patzer beim Putt die Führung verspielt hatte und den Umweg über einen Entscheidungs-Playoff gehen musste, wackelte McIlroy auch diesmal gewaltig. Wie so oft in diesem Jahr konnte er sich jedoch auf sein starkes Annäherungsspiel verlassen, das ihm schließlich seinen sechsten Major-Triumph und 4,5 Millionen US-Dollar (etwa 3,86 Mio. Euro) an Preisgeld einbrachte.