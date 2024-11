Wegen Übelkeit: Magnussen verpasst Grand Prix in São Paulo

Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Singapur, 1. Freies Training: Der dänische Fahrer Kevin Magnussen von Haas kommt zum Training auf dem Marina Bay Street Circuit an. (zu dpa: «Wegen Übelkeit: Magnussen verpasst Auftakt in Interlagos»)

Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Singapur, 1. Freies Training: Der dänische Fahrer Kevin Magnussen von Haas kommt zum Training auf dem Marina Bay Street Circuit an. (zu dpa: «Wegen Übelkeit: Magnussen verpasst Auftakt in Interlagos») Foto: Vincent Thian/DPA

São Paulo (dpa) – Nico Hülkenbergs Haas-Teamkollege Kevin Magnussen muss beim Grand Prix in der Formel 1 in São Paulo komplett zuschauen. Wie der US-Rennstall mitteilte, kommt der Däne in Brasilien nicht mehr zum Einsatz. Magnussen leidet an Übelkeit.

Ersatzpilot Oliver Bearman, der bei der Sprint-Qualifikation Zehnter wurde, wird den Rest des Wochenendes für das Team fahren. Der Brite wird 2025 auch neuer Stammfahrer bei Haas. Magnussen, der in dieser Saison zuletzt zweimal nacheinander in die Punkte gefahren war, hat keinen neuen Vertrag mehr erhalten.