Vettel zurück im Ferrari – Test in Mugello vor Saisonstart

Der viermalige Formel-1-Weltmeister absolvierte auf dem Kurs im italienischen Mugello genau wie sein Teamkollege Charles Leclerc einen Test vor dem Saisonstart am 5. Juli in Österreich. Auf einem vom Werksteam via Twitter verbreiteten Foto ist der 32-Jährige aus Heppenheim in einem Ferrari SF71H aus dem Jahr 2018 in der Garage zu sehen. Das aktuelle Fahrzeug kam aufgrund der geltenden Regularien nicht zum Einsatz.

Für Ferrari und den Hessen Vettel geht es bei den Testfahrten darum, sich schnell auf die neuen Bedingungen während der Coronavirus-Krise einzustellen. Der knapp vier Monate verspätete Saisonstart ist nur durch ein strenges Hygienekonzept möglich. Dafür müssen die Teams auch Abstandsregeln einhalten und mit personell deutlich verkleinerter Mannschaft zurechtkommen. Die neuen Abläufe gilt es zu verinnerlichen. Mit ähnlichen Tests hatte sich auch Branchenführer Mercedes um Weltmeister Lewis Hamilton auf den Auftakt eingestimmt.

Vettel wird Ferrari am Saisonende nach dann sechs Jahren verlassen. Die sportliche Zukunft des Ex-Champions ist weiter offen. Auch ein Rücktritt des einstigen Dauersiegers ist nicht ausgeschlossen.

