Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 14:20 Uhr

Hamburg

Formel 1

Vettel: „Mit 40 möchte ich nicht mehr fahren“

Sebastian Vettel will noch einige Jahre in der Formel 1 aktiv sein. „Ich bin jetzt 33, mit 40 möchte ich nicht mehr fahren. Also alles so zwischen drei und sieben Jahren könnte realistisch sein“, sagte der Ferrari-Pilot der Wochenzeitung „Die Zeit“ in einem Interview.