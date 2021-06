Vertragsverlängerung: Mercedes verhandelt mit Hamilton

Man befinde sich in Verhandlungen, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff im Interview der Nachrichtenagentur APA vor dem Großen Preis der Steiermark am Sonntag. Der Österreicher kündigte an, die Fahrer künftig längerfristig an den Rennstall binden zu wollen. „Wir machen keine Einjahresverträge mehr und auch keine Verträge, die wir erst einen Monat vor Saisonanfang unterschreiben„, sagte Wolf.

Der Brite Hamilton hatte erst im Februar bei Mercedes verlängert. „Im letzten Jahr war es kaum anders möglich. Wir hatten beide Corona,

als wir verhandeln wollten, dann waren die Weihnachtsferien, und

dann ist es einfach in den Jänner gerutscht. Wir haben zwar ein

gutes Verhältnis, dass wir das jederzeit machen können, aber jetzt

haben wir früher begonnen“, sagte Wolff.

Für den 36-jährigen Hamilton wird es nach Wolffs Ansicht nicht um den letzten Fahrervertrag mit einer anschließenden Rolle bei Mercedes nach der Karriere gehen. „„Nein, das ist zu weit weg. Es geht nur ums Rennfahren jetzt. Und es geht um die nächsten Jahre – nicht um ein Jahr, nicht um fünf. Irgendwo dazwischen“, sagte Wolff (49). Hamilton war zur Saison 2013 als Nachfolger von Michael Schumacher zu den Silberpfeilen gekommen.

