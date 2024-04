Shanghai

Formel 1

Verstappen nur Vierter in Sprint-Quali – Norris vor Hamilton

Von dpa

i Red-Bull-Pilot Max Verstappen verpasste im ersten Training in Shanghai die schnellste Runde. Foto: Andy Wong/AP

Nicht Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kommt mit dem Regen in Shanghai am besten zurecht, sondern sein Kumpel Lando Norris. Zwei Altmeister zeigen auch, was sie können.