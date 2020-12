Verbotenes Überholen: Startplatzstrafe für Norris

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 17:06 Uhr

Nach seinem ersten Formel-1-Podium geht Lando Norris mit einer Hypothek in den nächsten Grand Prix. Der englische McLaren-Pilot muss beim zweiten Österreich-Rennen am Sonntag drei Plätze weiter hinten starten.

Norris überholte im Auftakttraining am Freitag Alpha-Tauri-Pilot Pierre Gasly, obwohl Gelbe Flaggen gezeigt wurden. In so einer Phase sind Überholmanöver verboten. Das ahndeten die Rennkommissare. Norris war am vergangenen Sonntag sensationell auf den dritten Platz in Spielberg gefahren.

