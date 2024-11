São Paulo

Blitz, Donner und viel Regen

Unwetter stoppt Formel 1: Qualifikation abgesagt

Von dpa

i Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, Qualifying. Streckenposten säubern die Strecke von Regen, nach einer Verzögerung des Qualifyings. (zu dpa: «Unwetter stoppt Formel 1: Qualifikation abgesagt») Foto: Andre Penner/DPA

An Rennfahren ist nicht zu denken. Regen flutet die Strecke in São Paulo. Die K.o.-Ausscheidung kann nicht stattfinden. Am Sonntag soll es ebenfalls regnen.