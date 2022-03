Sakhir

Formel 1

Schumachers Haas-Team wegen Frachtproblem verspätet in Tests

Mick Schumachers Haas-Team kann erst verspätet in die Formel-1-Testfahrten in Bahrain starten. Der US-Rennstall teilte am Mittwoch mit, dass die Fracht erst tags zuvor in der Nacht an der Strecke angekommen sei.