Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher zeigt sich in einem Instagram-Post Kulisse Arm in Arm mit einem Mann. Das Schönste im Leben sei, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite habe, mit dem man alles teilen könne, schrieb der 49-Jährige am 14. Juli dazu. (zu dpa: «Ralf Schumacher «überwältigt von tollen Rückmeldungen»») Foto: Privat/DPA