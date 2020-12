Perez: Hoffnung auf schnelles Formel-1-Comeback

Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 12:02 Uhr

„Mir geht's gut, ich danke Gott. Ich habe keine Symptome gehabt. So habe ich meine Tage verbracht: Training, iPad, Fernsehen, Telefonieren und Kochen“, schrieb der Mexikaner in den Sozialen Medien und veröffentlichte Fotos von sich beim Training. „Ja, es waren lange Tage. Ich freue mich darauf, sehr bald wieder zurückzukommen“.

Ein positiver Coronavirus-Test von Perez war am vergangenen Donnerstag öffentlich gemacht worden, anschließend musste der 30-Jährige in Quarantäne. Nico Hülkenberg nahm als Ersatzfahrer seinen Platz bei Racing Point ein. Eine Entscheidung über einen Einsatz der Fahrer soll spätestens am Donnerstag fallen. Perez muss für eine Rückkehr auf jeden Fall negativ getestet werden. Die Formel 1 fährt auch an diesem Wochenende in Silverstone.

