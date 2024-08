Norris schnappt Verstappen Pole Position weg

Anzeige

Zandvoort (dpa). McLaren-Pilot Lando Norris hat sich die erste Pole Position nach der Formel-1-Sommerpause gesichert. Der WM-Zweite verwies in der Qualifikation zum Grand Prix der Niederlande Lokalheld Max Verstappen auf den zweiten Platz. Für Norris war es die dritte Pole in diesem Jahr und die vierte seiner Karriere insgesamt. WM-Spitzenreiter Verstappen verpasste hingegen seine vierte Pole in den Niederlanden nacheinander. Auf dem Dünen-Kurs in Zandvoort wurde Norris' Teamkollege Oscar Piastri Dritter. In der WM-Wertung hat Verstappen 78 Punkte mehr als Norris. Das erste Rennen nach der Sommerpause findet am Sonntag (15.00 RTL und Sky) statt.