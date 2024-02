Noch-Ferrari-Pilot Sainz: Werde mein absolut Bestes geben

Maranello (dpa). Carlos Sainz will in seiner letzten Saison für Ferrari ungeachtet des unfreiwilligen Endes bei der Scuderia sein «absolut Bestes» geben. Das versprach der 29 Jahre alte Formel-1-Pilot via X, vormals Twitter.

Kurz zuvor hatten Mercedes den Weggang von Superstar Lewis Hamilton nach der kommenden Saison und Ferrari die Verpflichtung des siebenmaligen Weltmeisters für mehrere Jahre ab 2025 bekannt gegeben.

Für Sainz ist dann nach vier Jahren bei Ferrari kein Platz mehr. An Hamiltons Seite wird Charles Leclerc fahren, dessen Vertrag jüngst erst langfristig erneuert worden war. Es liege eine lange Saison vor ihnen, schrieb Sainz, der bisher zwei Siege im Ferrari schaffte. Für das Team und die Tifosi in aller Welt will er wieder alles geben.

Neuigkeiten zu seiner Zukunft würden zu gegebener Zeit veröffentlicht, betonte Sainz. Er war zur Saison 2021 von McLaren zum italienischen Traditionsteam gewechselt.

