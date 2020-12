Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 11:25 Uhr

Woking

Formel 1

McLaren-Mitarbeiter nach Quarantäne zurück aus Australien

McLaren hat die Mitarbeiter, die sich im Zuge eines Coronavirus-Falls in Selbst-Quarantäne in Melbourne begeben hatten, zurück in der englischen Heimat des Formel-1-Rennstalls begrüßt.