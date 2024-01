Lando Norris verlängert Vertrag bei McLaren

London (dpa). Der 24-Jährige fährt seit 2019 für das britische Team. Im Vorjahr belegte er Platz sechs in der Weltmeisterschaft und holte so viele Punkte wie nie zuvor in einer Formel-1-Saison. Insgesamt hat Norris bislang 104 Grand Prix bestritten.

Sein Teamkollege bei McLaren ist der Australier Oscar Piastri (22), der ebenfalls einen Vertrag bis mindestens 2026 besitzt.

