Klassisch grün und futuristisch: Vettels neuer Aston Martin

Sebastian Vettel erhofft sich vom neuen Aston Martin einen deutlichen Leistungsschub in der kommenden Formel-1-Saison. Eine Prognose wagte der viermalige Weltmeister bei der Präsentation des AMR22 am Donnerstag in Gaydon aber nicht.