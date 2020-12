Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 05:31 Uhr

Spielberg

Start in Spielberg

Kalender-Puzzle der Formel 1: Erst acht Rennen fix

Der Corona-Rennkalender der Formel 1 ist ein wahres Puzzle. Mit dem Neustart am 5. Juli in Österreich sind insgesamt acht Rennen in Europa derzeit fest terminiert.