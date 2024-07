Internationale Pressestimmen zum Großen Preis von Ungarn

Ein Rennen, das in Erinnerung bleiben wird. Weil es einen Premierensieger gibt, weil es ein Taktikchaos beim Siegerteam gibt und vor allem, weil der Champion wütet, tobt und giftet.

Anzeige

Budapest (dpa). Oscar Piastri gewinnt zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen. Der Sieg des 23 Jahre alten Australiers wird auch vom Taktik-Wirrwarr bei McLaren überschattet. Weltmeister Max Verstappen erlebt einen heftigen Rückschlag auf dem Hungaroring. Das schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

«Daily Mail»: «Lando Norris gab in Ungarn drei Runden vor Schluss den Befehlen des Teams nach und ermöglichte seinem McLaren-Stallkollegen Oscar Piastri den ersten Sieg – in einem der umstrittensten Rennen in der Geschichte des Teams.»

«Mirror»: «Lando Norris konnte Oscar Piastri nicht direkt in die Augen schauen. Aber er konnte sich einen Handschlag abringen nach einem (für ihn) frustrierenden Großen Preis von Ungarn. Norris und Piastri hatten mehrere Gelegenheiten, sich gegenseitig Anerkennung zu zollen, was zunächst jedoch nicht passierte. Nach ein paar Minuten näherte sich der Australier seinem Teamkollegen aber und Norris schüttelte ihm die Hand und lächelte, obwohl er seinem Rivalen nicht ganz in die Augen blickte.»

«The Sun»: «Lando Norris tobt, nachdem McLaren ihn gezwungen hat, auf den Sieg beim Großen Preis von Ungarn zu verzichten, während Max Verstappen Lewis Hamilton trifft.»

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Australien

«The Age»: «Oscar Piastri schafft seinen ersten Grand-Prix-Sieg nach einem atemraubenden Drama mit Teamkollege Norris.»

Niederlande

«AD»: «Der auffälligste Moment des Rennens war eine Berührung mit dem alten Rivalen Lewis Hamilton sieben Runden vor Schluss. Verstappen hoffte auf den dritten Platz, flog aber durch die Luft und musste seinen Kampf um einen Podiumsplatz endgültig abbrechen. Nein, es war nicht Verstappens Tag. (...) Verstappen beschwerte sich viel über das Bordradio und irgendwann überkam ihn der Frust.»

«De Telegraaf»: «Umstrittener erster Sieg für Oscar Piastri, murrender Max Verstappen Fünfter in Ungarn.»

Italien

«La Gazzetta dello Sport»: «Piastris erste Freude pilotiert von Norris. Verstappen-Chaos.»

«Tuttosport»: «Albtraum-Rennen für Weltmeister Max Verstappen auf dem Hungaroring. Der Red-Bull-Pilot war nie im Rennen um den Sieg und beschwerte sich praktisch das ganze Rennen über heftig bei seinem Kommandostand.»

Österreich

«Kurier»: «Dicke Luft und viel Diskussionen nach dem Doppelsieg bei McLaren. Selten hat man nach einem Doppelsieg so viel diskutieren müssen wie am Sonntag in Ungarn. Oscar Piastri gewann sein erstes Rennen in der Formel 1 vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Doch wie der Erfolg zustande gekommen ist, war höchst ungewöhnlich.»

«Salzburger Nachrichten»: «Formel 1 in Budapest: Verstappen schmeißt Nerven weg – McLaren in eigener Liga. Oscar Piastri feierte dank Teamorder vor Lando Norris (McLaren) und Lewis Hamilton im Mercedes seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Indes liegen bei Red Bull und Weltmeister Max Verstappen die Nerven völlig blank.»

«Kleine Zeitung»: «Nach Strategie-Drama: Piastri siegt vor Norris auf dem Hungaroring.»

Schweiz

«Blick»: «Norris um Ungarn-Erfolg gebracht. Piastri-Sieg nach Befehl der McLaren-Bosse. Die Formel 1 kennt ihren 115. GP-Sieger. Oscar Piastris Erfolg auf dem Hungaroring hat allerdings einen faden Beigeschmack.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Die Anweisungen eines Teams sind manchmal schwer zu akzeptieren, aber man muss sie respektieren. Lando Norris (...) mag es bereuen, aber Oscar Piastri kann glücklich darüber sein.»

«Le Parisien»: «Doppelerfolg von McLaren mit Piastri vor Norris, Verstappen mit einem Kamikaze-Manöver.»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Verstappens monumentale Wut nach erneuter Kollision mit Norris beim Start von Ungarn. Es sind keine Freunde auf der Strecke. Egal, wie gut sie miteinander auskommen, wenn sie um das gleiche Ziel kämpfen wollen, gibt es Reibung.»

«As»: «McLaren richtet ein Chaos an und Verstappen kollidiert mit Hamilton. (...) McLaren erfindet sich ein Problem.»

«Sport»: «Diese Formel-1-Weltmeisterschaft ist zweifellos die Unberechenbarste der vergangenen Jahre. Oscar Piastri hat an diesem Sonntag beim Großen Preis von Ungarn seinen ersten Sieg in der Königsklasse errungen und ist nach dreizehn Rennen und nur einem vor der Sommerpause der siebte verschiedene Sieger in diesem Jahr. (...) Es war nicht der Tag von Max Verstappen.»