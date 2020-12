Genf

Formel 1

Hand-Operation bei Grosjean nach Feuer-Unfall

Formel-1-Pilot Romain Grosjean hat sich nach seinem Feuer-Unfall in Bahrain an den Händen operieren lassen. Wie der Franzose in den sozialen Netzwerken mitteilte, hatte er am linken Daumen eine Bänderverletzung.