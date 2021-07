Silverstone

Formel 1 in Silverstone

Hamilton zum Crash mit Verstappen: „Erinnerung an Gefahren“

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sieht die Kollision mit Max Verstappen als „Erinnerung an die Gefahren in diesem Sport.“ Das schrieb der Mercedes-Pilot in den Sozialen Medien nach dem Crash der beiden am Sonntag beim Grand Prix von Großbritannien.