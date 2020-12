Hamilton vor möglichem Team-Titel: Unglaubliche Leistung

Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 18:47 Uhr

Lewis Hamilton hat das Mercedes-Team für die Erfolge seit seinem Wechsel in höchsten Tönen gelobt.

Der deutsche Werksrennstall kann zumindest rechnerisch schon an diesem Wochenende beim Großen Preis von Portugal den siebten Titelgewinn in der Konstrukteursweltmeisterschaft der Formel 1 in Serie schaffen. „Das ist eine unglaubliche Leistung“, sagte der 35 Jahre alte Hamilton im Fahrerlager von Portimão. Er sei stolz, Teil des Teams zu sein.

Die Silberpfeile treten mit einem Vorsprung von 180 Punkten auf Verfolger Red Bull bei der Premiere an der Algarve an. Beträgt das Polster nach dem zwölften von geplanten 17 Rennen 220 Zähler, ist Mercedes der Team-Triumph nicht mehr zu nehmen. Dazu müssten Hamilton, der zur Saison 2013 von McLaren als Nachfolger von Michael Schumacher zu Mercedes kam, und Stallkollege Valtteri Bottas aus Finnland mindestens den Sieg und Platz drei schaffen, der Niederländer Max Verstappen und der thailändisch-britische Pilot Alexander Albon dürften in dem Fall gar keinen Punkt holen.

Zudem kann Hamilton mit einem Sieg am Sonntag (14.10 Uhr MEZ/Sky und RTL) alleiniger Rekordhalter bei der Anzahl von Grand-Prix-Siegen werden. Zuletzt auf dem Nürburgring war er mit seinem 91. Erfolg mit Michael Schumacher gleichgezogen.

