Hamilton macht ernst: Klarer Vorsprung auf Verstappen

Im zweiten Freien Training auf dem Yas Marina Circuit raste Hamilton mit über einer halben Sekunde Vorsprung auf seinen WM-Widersacher auf den ersten Platz. Noch zwischen den siebenmaligen Weltmeister im Mercedes und Verstappen im Red Bull schoben sich Esteban Ocon im Alpine und Valtteri Bottas.

Verstappen und Hamilton werden punktgleich in das letzte der 22 Saisonrennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr/Sky) starten. Dank neun Siegen des 24 Jahre alten Niederländers gegenüber acht des Briten würde Verstappen unter anderem Weltmeister, wenn beide ausscheiden. Hamilton muss indes vor Verstappen ins Ziel kommen, um zum achten Mal den Titel zu holen und damit Rekordweltmeister Michael Schumacher zu überflügeln.

Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin im zweiten Training nicht über Platz 14 hinaus, Mick Schumacher wurde im Haas 19. Kimi Räikkönen demolierte in letzter Sekunde seinen Alfa Romeo, als er in die Streckenbegrenzung krachte. Der 42 Jahre alte Finne blieb unverletzt, er bestreitet an diesem Wochenende seinen letzten Grand Prix in der Formel 1.

