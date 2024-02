Formel-1-Rückkehr von RTL mit altem Quartett

Die Formel 1 kehrt in der neuen Saison für sieben Rennen zum Free-TV-Sender RTL zurück. Die Motorsport-Fans müssen sich nicht an neue Gesichter gewöhnen – mit einer Ausnahme.

ARCHIV – RTL hat sein Moderatoren-Team für die kommende Saison der Formel 1 vorgestellt. Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa

Köln (dpa). RTL schickt bei seinem Formel-1-Comeback sein bekanntes Moderatoren- und Experten-Team zu den Rennen der neuen Saison.

Der private Free-TV-Sender teilte mit, dass Florian König, Heiko Wasser, Ex-Pilot Christian Danner und Kai Ebel wieder dabei sind. Laura Papendick werde König einige Male bei der Moderation ersetzen. Wasser und Danner kommentieren die Rennen, Qualifyings und Sprints. Ebel ist wieder als Reporter in der Boxengasse unterwegs.

Der Kölner Sender hatte sich mit dem Pay-TV-Sender Sky geeinigt, dass er in diesem Jahr sieben Grand Prix im Free-TV live überträgt. Außer vom Auftaktrennen in Sakhir/Bahrain (2. März) berichtet RTL noch von den Rennwochenenden in Budapest (21. Juli), Spa-Francorchamps (28. Juli), Zandvoort (25. August), Monza (1. September), Baku (15. September) und Las Vegas (24. November).

Sky überträgt alle 24 Renn-Wochenenden komplett, 17 Rennen sind exklusiv. RTL war von 1991 bis Ende 2020 Stammsender der Formel 1 im Free-TV. 2021 und 2022 hatte der Kölner Sender noch per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen übertragen, sich aber nach sinkenden TV-Quoten Anfang 2023 gegen einen neuen Kontrakt entschieden.