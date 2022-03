Formel-1-Pilot Verstappen gewinnt in Saudi-Arabien

Weltmeister Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen von Saudi-Arabien gewonnen. Der Niederländer von Red Bull fing nach einem packenden Zweikampf in der Schlussphase noch Auftaktsieger Charles Leclerc im Ferrari knapp ab.

Dschidda (dpa). Für Verstappen war es in Dschidda der 21. Karriere-Erfolg. Dritter auf dem ultraschnellen Stadtkurs wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Mick Schumacher war vom Haas-Team nach seinem schweren Unfall in der Qualifikation für das Rennen abgemeldet worden. Sebastian Vettel fehlte wie schon beim Auftakt in der Vorwoche wegen einer Corona-Infektion. Sein Vertreter Nico Hülkenberg belegte im Aston Martin den zwölften Platz.