Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 16:21 Uhr

Dschidda

Nachtrennen in Dschidda

Formel 1 2021 erstmals in Saudi-Arabien

Die Formel 1 fährt kommendes Jahres erstmals in Saudi-Arabien. Wie die Motorsport-Königsklasse mitteilte, ist im November 2021 ein Nachtrennen auf einem Straßenkurs in Dschidda vorgesehen. Die Hafenstadt im Westen des Landes liegt am Roten Meer.