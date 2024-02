Ferrari-Aktie nach Hamilton-Verpflichtung auf Höchststand

Der Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari zur kommenden Formel-1-Saison spiegelt sich auch an den Finanzmärkten wider.

ARCHIV – Die Aussicht auf Hamilton im roten Rennwagen ab 2025 sorgte nun für einen Höchststand des Aktienkurses. Foto: Kamran Jebreili/AP

New York City (dpa) – Die spektakuläre Verpflichtung von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Aktienkurs von Ferrari auf ein Rekordhoch getrieben. Die Anteilsscheine des italienischen Luxuswagen-Herstellers stiegen bis zum Börsenschluss an der New Yorker Wall Street auf den Rekordwert von 389,45 US-Dollar und lagen damit mehr als zwölf Prozent über dem Kurs vom Mittwoch.

Zwar trugen auch die positiven Aussichten des Konzerns zuletzt zu einem starken Anstieg des Börsenwerts bei. Vor allem die Aussicht auf Hamilton im roten Rennwagen ab 2025 sorgte nun aber für einen Höchststand.

Der siebenmalige Weltmeister Hamilton verlässt nach dem Ende dieser Saison das Werksteam von Mercedes und wird ab dem kommenden Jahr langfristig für Ferrari fahren. Der Wechsel wurde am Donnerstagabend verkündet. Teamkollege des 39 Jahre alten Briten wird der Monegasse Charles Leclerc sein.