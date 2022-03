Dschidda

Grand Prix in Saudi-Arabien

Fahrervertretung: «Schwieriger Tag für die Formel 1»

Die Formel 1 hält trotz des Einschlags einer Rakete in Streckennähe am Rennen in Saudi-Arabien fest. Doch wie sicher kann sich die Rennserie in Dschidda wirklich fühlen?