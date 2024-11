Erste Startreihe für Verfolger Norris – Verstappen dahinter

Anzeige

São Paulo (dpa) – WM-Verfolger Lando Norris hat sich im Formel-1-Titelkampf für die nächste Attacke auf Max Verstappens Punktevorsprung in Position gebracht, die Pole für den Sprint in São Paulo aber verpasst. Der 24 Jahre alte Brite musste sich in der Qualifikation im Autódromo José Carlos Pace seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben. An dessen Top-Runde kam Norris bei seinem letzten Versuch nicht mehr ran.

Verstappen, der im Klassement als WM-Führender 47 Punkte Vorsprung auf Norris hat, rettete im Red Bull Startrang vier für das Sprintrennen über rund 100 Kilometer an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky). In die Top Ten schaffte es als Zehnter der Brite Oliver Bearman, der im Haas als Teamkollege von Nico Hülkenberg den erkrankten Kevin Magnussen vertrat.

Es wurde schnell ernst

Nur eine Stunde hatten die Fahrer Zeit, sich auf die Sprint-Qualifikation einzustellen. So ist das Format an den Wochenenden mit dem Zusatzrennen, bei denen es maximal acht Punkte zu holen gibt und die Verstappen nicht mag. Gewonnen hat der 27 Jahre alte Niederländer in diesem Jahr aber bisher vier von vier Sprints.

Dass es für Verstappen nichts werden würde, sich für das fünfte von insgesamt sechs Sprintrennen 2024 die Pole zu holen, hatte sich auch im Training zuvor schon angedeutet. Verstappen war nicht über Platz 15 hinausgekommen, hatte es aber auch auf den schnellsten Reifen erst gar nicht versucht.

Die Bestzeit im Freien Training hatte Norris erzielt. Er machte damit auch im ersten Zeitabschnitt der Sprint-Qualifikation weiter. Der Brite war fast eine Sekunde schneller als Verstappen. Der Niederländer belegte Platz sechs in der ersten Ausscheidungsrunde. Zweiter wurde er im mittleren Abschnitt, wieder auf Rang eins: Norris.

Verstappen auch noch mit Strafe fürs Hauptrennen

Hinter den Top Ten erwischte es aber auf Rang elf Brasilien-Ehrenbürger und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes, Nico Hülkenberg im Haas auf Position zwölf sowie auch Sergio Pérez. Der Mexikaner, ohnehin schwer auf der Kippe bei Red Bull, wurde 13. Die Taktik des Teams schien nicht aufzugehen, er kam zu spät für eine weitere schnelle Runde auf die Strecke. Auch den argentinischen Shootingstar Franco Colapinto erwischte es, er wurde im Williams 14.

Im letzten Zeitabschnitt sah es zunächst auch wieder nach einer Bestzeit von Norris aus, ehe sein 23 Jahre alter Teamkollege bei seinem zweiten Versuch sich noch vor ihn schob. Für Verstappen, über dessen Knallhart-Fahrstil derzeit heftige Diskussionen toben, droht das Brasilien-Wochenende ein weiterer Rückschlag zu werden. Wegen eines weiteren, nicht erlaubten neuen Motors wird er in der Startaufstellung für den Großen Preis vom Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) fünf Plätze zurückgestuft.