Ecclestone-Rat für Vettel: Karriereende oder Wechsel

Archivierter Artikel vom 12.04.2020, 13:48 Uhr

„Ich denke, dass Sebastians Leistungen in der letzten Zeit unter der Ferrari-Konstellation mit dem neuen Teamkollegen Charles Leclerc, der auch noch vom Sohn des FIA-Präsidenten gemanagt wird, gelitten haben. Ich vermute, er sieht in (Teamchef Mattia) Binotto nicht den Unterstützer, den er in seiner Situation braucht“, sagte der 89-jährige Brite dem TV-Sender Sport1 im Interview. „Sebastian sollte deshalb aufhören oder sich nach Alternativen für 2021 umsehen. McLaren, dann wieder mit Mercedes-Motoren, könnte so eine sein.“

Ecclestone, der mit seiner Frau Fabiana auf einer Farm in der Nähe von São Paulo lebt, hält aber weiter viel von Ferrari-Pilot Vettel. „Die Formel 1 braucht einen Sebastian, der gewinnt. Er hatte letztes Jahr ein Tief. Aber so wie ich ihn kenne, gibt es keinen Grund, warum neben Lewis (Hamilton) nicht auch Sebastian Michael Schumachers sieben Titel erreichen kann“, sagte er über den 32-Jährigen.

Ecclestone führte die Formel 1 rund 40 Jahre bis zu seinem Ausscheiden 2017. Er sprach sich erneut dafür aus, diese Saison angesichts der Coronavirus-Pandemie ausfallen zu lassen. „Man müsste die Formel 1 jetzt absagen. Für die ganze Saison. Denn keiner weiß doch genau, wie es weitergeht“, sagte Ecclestone. „Am Ende entscheiden doch die Politiker. Doch da wird keiner wieder Großveranstaltungen freigeben, so lange noch ein Risiko besteht. Diese Verantwortung wird niemand übernehmen.“