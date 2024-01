Formel 1

Hinwil

Carrie Schreiner wechselt in Sauber-Nachwuchsakademie

Carrie Schreiner wird auch in dieser Saison in der sogenannten F1 Academy starten. Gleichzeitig wechselt die Rennfahrerin in die Nachwuchsschmiede des Schweizer Sauber-Teams.